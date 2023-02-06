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Вчера, 17:07

Башкирский сноубордист занял сразу две ступени пьедестала на первенстве России

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов завоевал две медали на первенстве России. У спортсмена золотая медаль в параллельном слаломе и «бронза» в параллельном гигантском слаломе.

О победе молодого сноубордиста рассказал в своём телеграм-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Он отметил, что Всеволод Мартынов своими победами обязан не только своему спортивному таланту, но и кропотливой тренерской работе Дмитрия и Натальи Кизиных. Они тренируют и Амалию Габлюшеву, которая также чуть ранее завоевала «золото» на первенстве, сообщало информагентство «Башинформ».

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Скоро Всеволод Мартынов приступит к тренировкам для участия в чемпионате России в Южно-Сахалинске, который пройдёт с 25 февраля по 1 марта.

Добавим, в этом году Всеволод Мартынов, а также Адэлия Касимова, Дмитрий Колченогов и Ксения Подлипчук вошли в состав национальной сборной для участия в российско-китайских молодёжных зимних играх 2022 года, сообщало информагентство «Башинформ».

телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Фото:телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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