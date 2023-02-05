В Уфе пройдут межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике

В Уфе на базе центра гимнастики Башкирии имени Светланы Хоркиной с 20 по 24 февраля впервые пройдут межрегиональные соревнования — первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниорок по программе МС (14-15 лет), юниорок по программе КМС (13 лет), девушек по программе I сп. р. (11-12 лет).



Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе правительства РБ, всего за медали будут бороться около 150 атлетов из 11 регионов. Башкирию представят 22 участника.

По итогам состязаний будет сформирована команда ПФО для участия в первенстве России по спортивной гимнастике, которое также состоится в республиканском центре гимнастики с 27 марта по 2 апреля.

