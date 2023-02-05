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Сегодня, 09:09

Уфимец Динар Валеев выиграл седьмой этап чемпионата России по мотогонкам на льду

Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

Динар Валеев из уфимского центра технических видов спорта имени Г. Кадырова стал победителем первого дня гонок финала номер четыре – седьмого этапа 63-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду, проходящего в Вятских Полянах. Он выиграл все свои заезды и набрал 15 очков. На втором месте лидер чемпионата России и одноклубник победителя Никита Богданов, отставший на три очка. Встреча одноклубников произошла в пятом заезде, в котором на последнем круге, пытаясь опередить вырвавшегося вперед Валеева, Богданов упал.

Несмотря на полученную травму руки, действующий чемпион России продолжил борьбу и одержал победу в остальных заездах. Это и позволило ему занять второе место на этапе и сохранить лидерство в чемпионате. Правда теперь он опережает Валеева всего на два очка.

Третье место в первый день гонок в Вятских Полянах занял Игорь Кононов из тольяттинской «Мега-Лады» - 12 очков, далее – его одноклубники Никита Толокнов (10) и Даниил Иванов (9), Дмитрий Солянников (Шадринск) и уфимец Василий Несытых – по 8 очков. Солянников хорошо начал гонку, но в своем третьем заезде упал, и далее не смог выступать в полную силу. Несытых упал в последнем заезде.

После семи этапов во главе турнирной таблицы чемпионата остается Никита Богданов – 96 очков, за ним идут Динар Валеев – 94, Игорь Кононов – 91, Даниил Иванов – 78, Дмитрий Солянников – 73, Никита Толокнов – 62, Василий Несытых - 54.

Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко
Автор:Николай Ермоленко
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