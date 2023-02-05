Уфимец Динар Валеев выиграл седьмой этап чемпионата России по мотогонкам на льду

Динар Валеев из уфимского центра технических видов спорта имени Г. Кадырова стал победителем первого дня гонок финала номер четыре – седьмого этапа 63-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду, проходящего в Вятских Полянах. Он выиграл все свои заезды и набрал 15 очков. На втором месте лидер чемпионата России и одноклубник победителя Никита Богданов, отставший на три очка. Встреча одноклубников произошла в пятом заезде, в котором на последнем круге, пытаясь опередить вырвавшегося вперед Валеева, Богданов упал.

Несмотря на полученную травму руки, действующий чемпион России продолжил борьбу и одержал победу в остальных заездах. Это и позволило ему занять второе место на этапе и сохранить лидерство в чемпионате. Правда теперь он опережает Валеева всего на два очка.

Третье место в первый день гонок в Вятских Полянах занял Игорь Кононов из тольяттинской «Мега-Лады» - 12 очков, далее – его одноклубники Никита Толокнов (10) и Даниил Иванов (9), Дмитрий Солянников (Шадринск) и уфимец Василий Несытых – по 8 очков. Солянников хорошо начал гонку, но в своем третьем заезде упал, и далее не смог выступать в полную силу. Несытых упал в последнем заезде.

После семи этапов во главе турнирной таблицы чемпионата остается Никита Богданов – 96 очков, за ним идут Динар Валеев – 94, Игорь Кононов – 91, Даниил Иванов – 78, Дмитрий Солянников – 73, Никита Толокнов – 62, Василий Несытых - 54.