Никита Богданов из Башкирии выиграл финал №4 личного чемпионата России по мотогонкам на льду, проходящего в Вятских Полянах. Об этом сообщается в телеграм-канале Спорт БСТ.

Представитель уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова Никита Богданов показал лучший результат и в субботу, и в воскресенье.

На одно очко отстал от лидера еще один представитель Башкирии Динар Валеев. На третьем месте - тольяттинец Игорь Кононов.

Как сообщал ранее «Башинформ», Динар Валеев из уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова стал победителем первого дня гонок финала номер четыре – седьмого этапа 63-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду.