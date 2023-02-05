Новости Башкортостана и Уфы
70.38
0
76.73
0
79.79
-2.38
-19 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 17:20

Никита Богданов из Башкирии выиграл финал №4 личного чемпионата России по мотогонкам на льду

телеграм-канал Спорт БСТ
Фото:телеграм-канал Спорт БСТ

Никита Богданов из Башкирии выиграл финал №4 личного чемпионата России по мотогонкам на льду, проходящего в Вятских Полянах. Об этом сообщается в телеграм-канале Спорт БСТ.  

Представитель уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова Никита Богданов показал лучший результат и в субботу, и в воскресенье.

На одно очко отстал от лидера еще один представитель Башкирии Динар Валеев. На третьем месте - тольяттинец Игорь Кононов.

Как сообщал ранее «Башинформ», Динар Валеев из уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова стал победителем первого дня гонок финала номер четыре – седьмого этапа 63-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика