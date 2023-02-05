Хоккей в валенках, волейбол на снегу: в Уфе состоятся корпоративные игры-2023

В столице Башкирии 18 и 19 февраля состоятся X Уфимские зимние корпоративные игры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Игры посвящены 100-летнему юбилею спортивной отрасли страны, - подчеркнули в администрации Уфы. -Сильнейшие команды предприятий и организаций Уфы соберутся, чтобы побороться за победу в хоккее в валенках, волейболе на снегу, пейнтболе, лыжных гонках, соревнованиях по конькобежному и горнолыжному спорту».

Корпоративные игры планируется провести сразу на нескольких площадках. В частности, в спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту (ул. Менделеева, 160); пейнтбольном парке «Рубикон» (ул. Комарова, 1/2) и центре шорт-трека имени Семёна Елистратова (ул. А. Невского, 15).

Официальное открытие соревнований - 19 февраля, в 9.45.

С подробной информацией можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте.

Организаторы корпоративных соревнований выступили управление по физической культуре и спорту Уфы, центр развития спорта, а также спортивные федерации.

Мероприятие 18+

Как сообщал ранее «Башинформ», с 29 по 31 июля 2022 года в Уфе состоялся седьмой этап всероссийских корпоративных игр «Трудовые резервы».

«Участие и победа в корпоративных играх – это, в первую очередь, мотивация для сотрудников предприятий продолжать систематически заниматься спортом. Проведение подобных соревнований в очередной раз подтверждает уровень и статус значимости нашей республики в спортивной жизни страны», – заявил тогда глава минспорта Башкирии Руслан Хабибов.