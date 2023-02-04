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Сегодня, 10:08

Жителей Уфы приглашают на фестиваль «День зимних видов спорта» в СК «Биатлон»

Сегодня, 4 февраля, в уфимском спорткомплексе «Биатлон» стартует физкультурно-спортивный проект «День зимних видов спорта», в рамках которого откроется первенство России по биатлону среди юниоров. Проект реализуется по всей стране по программе содействия развитию массового спорта Олимпийского комитета России на период 2023–2026 годов «Олимпийская страна».

Гости праздника смогут пообщаться со спортсменами, попробовать себя в различных видах спорта, увидят показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки и любительские соревнования по зимним видам спорта: биатлону и лыжным гонкам, спортивному ориентированию, конькобежному спорту, хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду.

Социально значимый проект «День зимних видов спорта» реализуется на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к 100-летию минспорта Башкирии.

Церемония открытия состоится в 14.00, далее начнутся любительские соревнования по лыжным гонкам (юноши, девушки до 16 лет — спринт 1,5 км; мужчины, женщины до 40 лет — спринт 3 км). Каждый участник получит диплом и  термокружку, а призеры и победители будут награждены медалями и подарочными сертификатами на приобретение лыжного инвентаря и экипировки.

Ранее «Башинформ» сообщал, что популярный исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин) 4 февраля бесплатно выступит на СК «Биатлон» на Дне зимних видов спорта в Уфе. 

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