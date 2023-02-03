Уфимка Алия Мухаметьянова стала чемпионкой первенства России по самбо

Спортсменка из Уфы Алия Мухаметьянова завоевала золото на первенстве России по самбо. Она одержала победу в восьми встречах подряд среди девушек в весовой категории до 50 кг.

Как стало известно агентству «Башинформ» от регионального минспорта, соревнования прошли в Армавире и являлись отборочными в сборную страны. За звание сильнейших боролись более 600 спортсменов из 78 регионов России.



Победа позволит уфимке войти в состав сборной России и представлять страну на первенстве мира в октябре этого года и первенстве Европы, которое состоится в апреле в Израиле.