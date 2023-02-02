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Сегодня, 11:00

Юниор из Башкирии стал призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

Юниор из Башкирии стал бронзовым призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту. Турнир памяти Кедриной Л.В. среди юношей и девушек 12-15 лет проходит в эти дни в Белорецке на базе ГЛК «Мраткино».

Накануне были разыграны первые медали в дисциплине «слалом-гигант». По итогам прохождения дистанции лидером стал спортсмен из Москвы Артемий Липов, второе место занял еще один представитель российской столицы Фёдор Лебедев, третье место у Ильи 
Шадрина из Башкирии.

В десятку сильнейших спортсменов также вошли представители Башкирии — Егор Сорокин (5 место) и Михаил Труфанов (8 место).

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