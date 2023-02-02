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Сегодня, 12:57

В Уфе пройдет «Лыжня России — 2023»

В Уфе состоится открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2023», сообщили в ЦУР Башкирии со ссылкой на пост администрации Октябрьского района столицы в соцсетях.

Соревнования пройдут в два этапа — 9 февраля состоится массовый старт в парке имени Гафури с участием команд школ, колледжей, вузов, предприятий и организаций, а также всех желающих горожан. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1,5 километра. Отдельный забег ждет жителей старшего возраста. Кроме того, здесь можно будет сдать нормы ГТО. Начало — с 15.00.

Второй этап, 11 февраля, организуют на базе спортшколы олимпийского резерва по биатлону по улице Комарова, 1, где за звание лучших поборются победители районных состязаний.

Подробные условия и образец заявки опубликованы по ссылке.

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