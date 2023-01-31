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Вчера, 17:46

В Башкирии в кратчайший срок выполнен капремонт спортшколы 1973 года постройки

телеграм-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Главы РБ Радия Хабирова

В Илишевском районе выполнен ремонт спортивной школы имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители села Верхнеяркеево давно хотели, чтобы спортшкола 1973 года постройки была отремонтирована и дети могли бы продолжать занятия, проводить тренировки. Об этом рассказал в своём телеграм-канале Глава Башкирии Радий Хабиров.

В образовательном учреждении занимаются 399 детей. Юные спортсмены тренируются по таким дисциплинам, как волейбол, футбол, гимнастика, шашки, шахматы, национальная борьба — куреш, тхэквондо и лыжи. Теперь в обновлённой школе для них открыты светлые просторные спортивные залы, удобные раздевалки, закуплена новая мебель, современные тренажёры и инвентарь. Коммуникации в здании полностью заменены.

Радий Хабиров отметил, что в последний раз капитальный ремонт здания спортшколы был выполнен в 1996 году. Нынешний ремонт начался в сентябре прошлого года и в кратчайшие сроки проект реализован.

«Это не единственный спортивный объект, который мы капитально отремонтировали в 2022 году. Работы также велись в школе олимпийского резерва № 2 Уфы, в двух спортшколах Ишимбая, в спортивных учреждениях Октябрьского и Кумертау. Обязательно продолжим двигаться в этом направлении, будем строить, будем приводить в порядок то, что нуждается в ремонте. Занятия спортом должны быть доступны для всех наших жителей по всей республике, а условия для этого — достойными», — отметил Радий Хабиров.
Автор:Эдуард Кускарбеков
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