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Сегодня, 12:16

Спортсмены из Башкирии завоевали чемпионство в командном Кубке России по мотогонкам на льду

соцсети Забира Габдуллина
Фото:соцсети Забира Габдуллина

Представители спортивно-технического клуба «Калтасы» из Башкирии завоевали чемпионство в командном Кубке России по мотогонкам на льду, который состоялся 29 января в Саранске. Об этом со ссылкой на главу Калтасинского района Забира Габдуллина сообщили в ЦУРе.

В состав команды по ледовому спидвею вошли заслуженный мастер спорта РФ Дмитрий Буланкин, мастер спорта РФ международного класса Андрей Шишегов и мастер спорта РФ Максим Лушников. «Калтасы» набрали 28 очков, опередив тольяттинскую «Мега-Ладу». Отмечается, что 15 из 18 возможных баллов взял Дмитрий Буланкин.

«Соревнования были двухдневными — 28 января в Саранске прошел командный чемпионат России высшей лиги, где участвовало 7 команд, включая Свердловскую и Московскую области, Удмуртию и две команды из Мордовии. По итогам субботних соревнований мы заняли второе место, уступив одно очко „Мега-Ладе“, однако во второй день, когда состоялся первый этап Кубка РФ, взяли реванш. Второй же этап состоится через три недели, а по итогам команды попадают в суперфинал в городе Вятские Поляны», — прокомментировал «Башинформу» руководитель СТК «Калтасы» Антон Созыкин.
Автор:Иван Вавилов
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