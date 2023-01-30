«Башкортостан» сделал победный дубль в Тольятти

Четвертый этап чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги принес третью победу уфимскому «Башкортостану» из Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова. Накануне уфимцы выиграли в Тольятти третий этап.

На сей раз наши гонщики показали рекордный результат — 39 очков из 40 возможных. Семь встреч были выиграны ими со счетом 5:1, лишь в первом заезде с тольяттинской «Мега-Ладой» счет 4:2. Никита Богданов привез команде 17 очков, Динар Валеев — 14, Василий Несытых — 8.

Тольяттинцы отстали на восемь очков и заняли второе место, на третьем — снова гонщики шадринского «Торпедо-ШААЗ». После четырех этапов эти три команды возглавляют и турнирную таблицу чемпионата России, имея 22, 18 и 11 зачетных очков соответственно.

Следующие два этапа пройдут в Уфе 18 и 19 февраля, а завершится чемпионат в начале марта в Шадринске.