Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
87.49
+0.83
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Сегодня, 08:33

«Башкортостан» сделал победный дубль в Тольятти

Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

Четвертый этап чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги принес третью победу уфимскому «Башкортостану» из Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова. Накануне уфимцы выиграли в Тольятти третий этап.

На сей раз наши гонщики показали рекордный результат — 39 очков из 40 возможных. Семь встреч были выиграны ими со счетом 5:1, лишь в первом заезде с тольяттинской «Мега-Ладой» счет 4:2. Никита Богданов привез команде 17 очков, Динар Валеев — 14, Василий Несытых — 8.

Тольяттинцы отстали на восемь очков и заняли второе место, на третьем — снова гонщики шадринского «Торпедо-ШААЗ». После четырех этапов эти три команды возглавляют и турнирную таблицу чемпионата России, имея 22, 18 и 11 зачетных очков соответственно.

Следующие два этапа пройдут в Уфе 18 и 19 февраля, а завершится чемпионат в начале марта в Шадринске.

Автор:Николай Ермоленко
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика