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Сегодня, 11:12

Мотогонщики «Башкортостана» выиграли третий этап чемпионата России

Анатолий Ермоленко
Фото:Анатолий Ермоленко

Мотогонщики «Башкортостана» из уфимского Центра технических видов спорта имени Г.Кадырова выиграли третий этап чемпионата России среди команд Суперлиги, состоявшийся на льду СТК имени А.Степанова в Тольятти. Набрав 36 очков, они на три очка опередили главного соперника в борьбе за чемпионский титул – местную «Мега-Ладу». Обе встречи с тольяттинцами завершились победой уфимцев – 4:2 и 5:1.

Лучший результат в команде «Башкортостан» - у Никиты Богданова – 16 очков из 18, при этом дважды он в интересах команды пропускал вперед одноклубника Василия Несытых. Динар Валеев надежно поддержал лидера команды и привез 12 очков. На счету Несытых восемь очков в четырех заездах, в одном из которых его мотоцикл заглох буквально перед стартом.

На третье место на этапе вышла команда «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска – 25 очков. Это позволило ей переместиться на третье место и в общей турнирной таблице чемпионата, на одно очков опередив ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области из Каменска-Уральского. А на первом месте – «Башкортостан» с 16 зачетными очками. У «Мега-Лады» на два очка меньше.

Следующий, четвертый этап состоится в Тольятти сегодня. А всего первенство в Суперлиге, где разыгрывается титул командного чемпиона России по мотогонкам на льду, состоит из восьми этапов.

Автор:Николай Ермоленко
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