Мотогонщики «Башкортостана» выиграли третий этап чемпионата России

Мотогонщики «Башкортостана» из уфимского Центра технических видов спорта имени Г.Кадырова выиграли третий этап чемпионата России среди команд Суперлиги, состоявшийся на льду СТК имени А.Степанова в Тольятти. Набрав 36 очков, они на три очка опередили главного соперника в борьбе за чемпионский титул – местную «Мега-Ладу». Обе встречи с тольяттинцами завершились победой уфимцев – 4:2 и 5:1.

Лучший результат в команде «Башкортостан» - у Никиты Богданова – 16 очков из 18, при этом дважды он в интересах команды пропускал вперед одноклубника Василия Несытых. Динар Валеев надежно поддержал лидера команды и привез 12 очков. На счету Несытых восемь очков в четырех заездах, в одном из которых его мотоцикл заглох буквально перед стартом.

На третье место на этапе вышла команда «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска – 25 очков. Это позволило ей переместиться на третье место и в общей турнирной таблице чемпионата, на одно очков опередив ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области из Каменска-Уральского. А на первом месте – «Башкортостан» с 16 зачетными очками. У «Мега-Лады» на два очка меньше.

Следующий, четвертый этап состоится в Тольятти сегодня. А всего первенство в Суперлиге, где разыгрывается титул командного чемпиона России по мотогонкам на льду, состоит из восьми этапов.