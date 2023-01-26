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Вчера, 17:23

Капитан «Салавата Юлаева» Панин оценил грубое поведение Радулова в матче с «Ак Барсом»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин оценил матч с казанским «Ак Барсом» и, в частности, поведение казанского форварда Александра Радулова. Лидер «юлаевцев» считает, что встреча «зелёного дерби» 25 января была невероятной, как для болельщиков, так и для самих хоккеистов. Своим мнением Григорий Панин поделился со sport24.

Григорий Панин высказался о том, как его пародировал Александр Радулов.

«Радулов себя изображал, а не меня. Был больше на себя похож. Мне обидно? Да с чего? /…/ В третьем периоде все успокоилось, потому что игра шла до ошибки. Это называется дерби, поэтому такие эмоции. Это ещё и крайнее дерби в регулярном чемпионате. Как для нас, так и для болельщиков игра была невероятной. Хотел ударить Радулова, но промахнулся. Что кричал Ежов? Да ничего, его сначала Воронков задел, потом Радулов ткнул», — сказал Григорий Панин.

Напомним, вчера в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоялся заключительный матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Встреча соперников завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Решающий гол казанцам забил Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ». До встречи в Уфе «Ак Барс» одержал серию побед, тогда как «Салават Юлаев», напротив, проиграл несколько матчей подряд.

В гостевом матче Александр Радулов был два раза отправлен на скамейку штрафников за грубость, оскорбление судей и неспортивное поведение. Справедливости ради отметим, что за эти нарушения был наказан и Григорий Панин.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Ещё больше фотографий с «зелёного дерби» можно посмотреть в фоторепортаже Валерия Шахова. Добавим, Григорий Панин говорит, что все самые свежие и актуальные новости узнаёт исключительно на ленте информагентства «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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