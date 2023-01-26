Капитан «Салавата Юлаева» Панин оценил грубое поведение Радулова в матче с «Ак Барсом»

Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин оценил матч с казанским «Ак Барсом» и, в частности, поведение казанского форварда Александра Радулова. Лидер «юлаевцев» считает, что встреча «зелёного дерби» 25 января была невероятной, как для болельщиков, так и для самих хоккеистов. Своим мнением Григорий Панин поделился со sport24.

Григорий Панин высказался о том, как его пародировал Александр Радулов.

«Радулов себя изображал, а не меня. Был больше на себя похож. Мне обидно? Да с чего? /…/ В третьем периоде все успокоилось, потому что игра шла до ошибки. Это называется дерби, поэтому такие эмоции. Это ещё и крайнее дерби в регулярном чемпионате. Как для нас, так и для болельщиков игра была невероятной. Хотел ударить Радулова, но промахнулся. Что кричал Ежов? Да ничего, его сначала Воронков задел, потом Радулов ткнул», — сказал Григорий Панин.

Напомним, вчера в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоялся заключительный матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Встреча соперников завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Решающий гол казанцам забил Александр Хмелевский, сообщало информагентство «Башинформ». До встречи в Уфе «Ак Барс» одержал серию побед, тогда как «Салават Юлаев», напротив, проиграл несколько матчей подряд.

В гостевом матче Александр Радулов был два раза отправлен на скамейку штрафников за грубость, оскорбление судей и неспортивное поведение. Справедливости ради отметим, что за эти нарушения был наказан и Григорий Панин.