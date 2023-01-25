В Уфе 25 января состоится домашний матч «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом»

В Уфе болельщики ХК «Салават Юлаев» готовятся к очередному «зелёному дерби». Сегодня, 25 января, «Салават Юлаев» принимает на домашнем льду «Ак Барс».

В предыдущий раз «юлаевцы» встречались с «хищниками» в гостевом матче 18 января. Тогда игра закончилась со счётом 2:1 в пользу казанцев, сообщало информагентство «Башинформ».

Сейчас «Салават Юлаев» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Соперники по «зелёному дерби» находятся выше — на четвёртой.

До конца января «Салават Юлаев» проведёт еще два домашних матча. Игра с череповецкой «Северсталью» состоится 27 января и 29 января — с нижнекамским «Нефтехимиком».