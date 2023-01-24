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24 Января , 16:22

В Уфу в феврале на первенство России и всероссийские соревнования приедут 185 биатлонистов

В столицу Башкирии на борьбу за звание сильнейших биатлонистов приедут 185 спортсменов в возрасте от 19 до 21 года из 28 регионов Российской Федерации.

телеграм-канал минспорта Башкирии
Фото:телеграм-канал минспорта Башкирии

В Уфе пройдёт первенство России и всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в министерстве спорта Башкирии.

Соревнования состоятся с 3 по 10 февраля в спортивном комплексе школы олимпийского резерва по биатлону. За звание сильнейших поборются 185 спортсменов в возрасте от 19 до 21 года из 28 регионов Российской Федерации. Им предстоит преодолеть суперспринты, смешанные эстафеты и масстарты-большие.

Предварительная программа первенства и всероссийских соревнований опубликована в телеграм-канале ведомства.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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