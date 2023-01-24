В Уфу в феврале на первенство России и всероссийские соревнования приедут 185 биатлонистов

В Уфе пройдёт первенство России и всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в министерстве спорта Башкирии.

Соревнования состоятся с 3 по 10 февраля в спортивном комплексе школы олимпийского резерва по биатлону. За звание сильнейших поборются 185 спортсменов в возрасте от 19 до 21 года из 28 регионов Российской Федерации. Им предстоит преодолеть суперспринты, смешанные эстафеты и масстарты-большие.

Предварительная программа первенства и всероссийских соревнований опубликована в телеграм-канале ведомства.