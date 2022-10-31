ХК «Торос» проиграл в овертайме тульскому АКМ

Сегодня, 31 октября, ХК «Торос» начал домашнюю серию матчей. Первым соперником нефтекамцев стал хоккейный клуб АКМ из Тульской области.

Гости действовали достаточно жестко, активно применяли силовые приемы на входе в зону. В первом периоде на 12-й минуте ворота «Тороса» пробил Денис Мингалеев — 0:1.

Второй период голами не отличился. Гости продолжали удерживать инициативу и атаковать.

В третьем периоде «Торос» усилил напор и АКМ ушел в оборону. На 59-й минуте Сергей Варлов броском сравнял счет — 1:1. Игра перешла в овертайм. В дополнительное время Евгений Рымарев забивает хозяевам вторую шайбу и приносит АКМ дополнительное очко — 1:2.

«Тяжело вошли в игру, первый период вообще не понравился. Не было огонька. Предупреждали ребят, что у соперника новый тренер, команда будет супермотивирована. Со второго периода начали переламывать игру, в третьем дожали, но индивидуальные ошибки в овертайме привели к голу. Три на три так играть нельзя. Надо играть, конечно, в атаку, но с оглядкой на свои ворота. Главное сейчас восстановиться к следующей игре», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Торос» Равиль Хайдаров.

В следующей игре, 2 ноября, «Торос» сойдется на домашнем льду с фарм-клубом московского ЦСКА — ХК «Звезда».