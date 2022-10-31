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31 Октября , 22:16

ХК «Торос» проиграл в овертайме тульскому АКМ

ХК «Торос»
Фото:ХК «Торос»

Сегодня, 31 октября, ХК «Торос» начал домашнюю серию матчей. Первым соперником нефтекамцев стал хоккейный клуб АКМ из Тульской области.

Гости действовали достаточно жестко, активно применяли силовые приемы на входе в зону. В первом периоде на 12-й минуте ворота «Тороса» пробил Денис Мингалеев — 0:1.

Второй период голами не отличился. Гости продолжали удерживать инициативу и атаковать.

В третьем периоде «Торос» усилил напор и АКМ ушел в оборону. На 59-й минуте Сергей Варлов броском сравнял счет — 1:1. Игра перешла в овертайм. В дополнительное время Евгений Рымарев забивает хозяевам вторую шайбу и приносит АКМ дополнительное очко — 1:2.

«Тяжело вошли в игру, первый период вообще не понравился. Не было огонька. Предупреждали ребят, что у соперника новый тренер, команда будет супермотивирована. Со второго периода начали переламывать игру, в третьем дожали, но индивидуальные ошибки в овертайме привели к голу. Три на три так играть нельзя. Надо играть, конечно, в атаку, но с оглядкой на свои ворота. Главное сейчас восстановиться к следующей игре», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Торос» Равиль Хайдаров.

В следующей игре, 2 ноября, «Торос» сойдется на домашнем льду с фарм-клубом московского ЦСКА — ХК «Звезда».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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