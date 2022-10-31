ФК «Уфа» примет на домашнем поле «Динамо-Брянск»

В Уфе 2 ноября состоится матч 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. На поле стадиона «Нефтяник» ФК «Уфа» принимает «Динамо-Брянск».

Игра состоится в 14.00 по уфимскому времени.

Добавим, на предыдущей игре в Набережных Челнах «уфимцы» встретились с местным «КАМАЗом». Матч завершился ничьей – 2:2, сообщало информагентство «Башинформ».

К игре команду готовил новый главный тренер ФК «Уфа» Арслан Халимбеков. Напомним, он заменил Дениса Попова, контракт с которым расторгнут по обоюдному согласию сторон.