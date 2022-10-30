В Уфе открылся центр настольного тенниса «ТоП-СпИн Уфа», сообщили в столичной администрации. Новый спортивный объект расположился в торговом комплексе «Октябрьский».

Для любителей настольного тенниса подготовлены 13 столов профессионального и любительского уровня, душевые кабины и индивидуальные шкафчики, профессиональное освещение.

«Таких просторных и качественно оборудованных залов для настольного тенниса, как этот, в Уфе не много, поэтому открытие центра — безусловно, важное событие. Уверен, благодаря новому центру в нашем городе появится еще больше поклонников этого замечательного олимпийского вида спорта», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин.

В честь открытия центра настольного тенниса на новой площадке провели соревнования среди юных спортсменов. Кто-то из них только начинает свой путь в мире спорта, а некоторые уже могут похвастать победами в турнирах. Помимо борьбы за призы состязаний, участники могли также поучиться игре в пинг-понг на мастер-классе трехкратного чемпиона мира по этому виду спорта Максима Шмырева.

«Я бывал во многих спортивных объектах в разных регионах России, и с уверенностью могу сказать, что уфимцам очень повезло — в вашем городе появилось достойное место для занятия настольным теннисом», — сказал Максим Шмырев.

Центр настольного тенниса «ТоП-СпИн Уфа» открылся в рамках реализации новой концепции ТК «Октябрьский», направленной на развитие массового и доступного спорта в Башкортостане. Недавно, 19 октября, в торговом комплексе появился центр специальной подготовки «ГЕККОН», где функционирует секция практической стрельбы для детей и взрослых. Также здесь работают секции танцев и клуб карате.