«Салават Юлаев» продолжает побеждать: матч с «Барысом» завершился со счетом 5:1

Сегодня, 29 октября, ХК «Салават Юлаев» провел второй матч пятой домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. «Юлаевцы» на домашнем льду сыграли с астанинским «Барысом». Матч закончился победой башкирских хоккеистов со счетом 5:1.

Счет открыл Степан Санников, забивший «Барысу» гол на 9-й минуте. На 11-й минуте вторую шайбу в ворота гостей забросил Данил Алалыкин. 2:0.

В начале второго периода «Барыс» размочил счет. Ворота Андрея Кареева на 22-й минуте поразил Егор Петухов. 2:1. Однако уже на 25-й минуте гол Сергея Шмелева вновь увеличил отставание астанинцев 3:1. Александр Хмелевски забросил на 33-й минуте — 4:1

В третьем отрезке матча Алексей Пустозеров реализовал большинство на 51-й минуте — 5:1.