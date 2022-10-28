Уфимский «Урал» одержал победу над новоуренгойским «Факелом» - 3:0

Волейбольный клуб «Урал» «всухую» обыграл команду из Нового Уренгоя «Факел», которая была мощным соперником.

«Нынешний „Факел“ — серьезное испытание для любого соперника, — рассказывала ранее пресс-служба уфимского клуба. — Команда провела перезагрузку после прошлого сезона. Теперь в „Факеле“ есть сплав опыта и молодости. Помимо всего прочего, у „Факела“ есть хороший главный тренер Роман Яковлев. В нынешнем сезоне „Факел“ не потерпел ни одного поражения и занимает вторую строчку в Суперлиге. На счету клуба из Нового Уренгоя пять побед в пяти играх, проиграв всего две партии. „Урал“, в свою очередь, одержал три победы в пяти матчах, уфимцы идут на седьмом месте в турнирной таблице.



Между „Уралом“ и „Факелом“ исторически складываются тяжелые игры. В рамках суперлиги команды встречались 32 раза, 22 раза сильнее оказывались игроки из Нового Уренгоя, 10 раз побеждали уфимцы».

Это третья победа «Урала» в домашних поединках.

«Сегодняшний вечер богат на хорошие спортивные события. Наш волейбольный клуб „Урал“ одержал уверенную победу в матче Суперлиги с „Факелом“ из Нового Уренгоя и поднялся на 6 место турнирной таблицы. Поздравляю с победой над сильным соперником! Так держать, парни! Успехов и новых побед!», — поздравил уфимскую команду вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.