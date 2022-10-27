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27 Октября , 11:01

Жителей Уфы пригласили на костюмированный забег вокруг озера Кашкадан

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

В Уфе пройдет костюмированный забег, сообщили в минспорте Башкирии. Горожан и гостей столицы ждут 30 октября в парке «Кашкадан». Им предстоит десятикилометровая дистанция вокруг озера Кашкадан.

Костюмированный забег организует беговое сообщество DieHardRunning Ufa.

«В рамках забега будет определен лучший костюм и самые быстрые бегуны – они получат приятные подарки от организаторов. На финише первых 120 участников ждут медали в форме печенья», – сообщили организаторы.

Тематический забег в столице Башкирии проводится второй год подряд в последнее воскресенье октября. Участие на мероприятии бесплатное, обязательно наличие костюма.

Для участия необходимо быть на месте в 8.30. Старт назначен в 9.15. Всем участникам рекомендуется взять с собой термосы с чаем и теплые вещи!

12+

Автор:Эдуард Кускарбеков
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