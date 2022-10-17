Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах. Соответствующий документ был подписан с целью дальнейшего развития отношений между Россией и Китаем.
«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области физической культуры и спорта провести в 2022-2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», – говорится в документе.
Российской части оргкомитета поручено составить и утвердить план основных мероприятий при учете Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в 2023 году в Екатеринбурге.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.