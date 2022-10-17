Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах. Соответствующий документ был подписан с целью дальнейшего развития отношений между Россией и Китаем.

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области физической культуры и спорта провести в 2022-2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта», – говорится в документе.

Российской части оргкомитета поручено составить и утвердить план основных мероприятий при учете Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в 2023 году в Екатеринбурге.