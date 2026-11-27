Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на зоозащитницу Лару Саплину. Известно, что сотрудники ТЦ забрали черепаху и временно поместили ее в коробку, однако такие условия не подходят для этого вида.

Как позже написала Саплина в своих соцсетях, «тортилле» уже нашли новый дом.

Ранее уфимка добилась улучшения жилусловий для уток в парке Якутова.