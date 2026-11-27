На электронную почту СМИ Республики Башкортостан поступают сообщения, которые неизвестные отправители выдают за рассылку издания «Горобзор». В письме с темой «В Стерлитамаке произошёл выброс диоксида азота» получателей призывают срочно оповестить население, прикрепляя сомнительную ссылку.



«Это вброс, — предупреждают на канале «Фактчекинг по-башкирски» в «Максе». — Письмо не имеет отношения к „Горобзору“, а информация о выбросе — фейк».



Сообщается, что ссылка может вести на фишинговый ресурс или содержать вредоносный файл. Злоумышленники могут попытаться похитить личные данные или получить доступ к устройству.



Если вам пришло подобное письмо:

▪️ не переходите по ссылке и не открывайте вложения;

▪️ не отвечайте отправителю;

▪️ не пересылайте сообщение другим;

▪️ отметьте письмо как спам и удалите его.



Проверяйте информацию о чрезвычайных происшествиях в официальных источниках и не распространяйте непроверенные сообщения.