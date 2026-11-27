В воскресенье, 29 ноября, в России будет отмечаться замечательный праздник – День матери. В преддверии знаменательной даты Гострудинспекция решила напомнить о трудовых правах и гарантиях женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Увольнение

Нельзя уволить по инициативе работодателя маму ребёнка до трёх лет, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, или по так называемым виновным действиям работника – в первую очередь это нарушение трудовой дисциплины, неисполнение трудовых обязанностей. Аналогичная гарантия действует в отношении одиноких мам, воспитывающих ребёнка до 16 лет либо ребёнка-инвалида до 18 лет. Об этом чётко сказано в ст. 261 Трудового кодекса.

Пособие по уходу за ребёнком

С 2024 года гарантируется сохранение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет при выходе на работу на полный день. Также уже два года действует норма, позволяющая сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. Прервать отпуск по уходу за ребёнком можно в любой период, написав соответствующее заявление. При этом, если изменились семейные обстоятельства, женщина может вновь уйти в отпуск (то есть фактически продолжить его), закон это не запрещает.

Перерыв на кормление

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва на обед дополнительные перерывы для кормления ребёнка через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у сотрудницы двух и более детей до полутора лет время перерыва увеличивается до часа. По заявлению работницы эти перерывы (они включаются в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка) можно суммировать, добавив к обеду или перенеся на начало или конец рабочего дня, что прописано в ст. 258 ТК РФ.

Другая работа

Женщины, имеющие детей до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся по заявлению на другую с оплатой труда не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ).

Испытательный срок

С 1 сентября 2026 года нельзя назначать испытательный срок беременным женщинам и мамам с детьми до трёх лет. Соответствующие изменения внесены в ст. 70 ТК РФ.

Командировки, работа ночью и в выходные

У молодых мам есть также дополнительные гарантии в части командировок и работы в выходные дни. Согласно ст. 259 ТК РФ направление женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет либо ребёнка-инвалида до 18 лет или воспитывающей ребёнка до 14 лет без супруга либо он работает вахтовым методом, в служебные командировки, также привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено медзаключением. При этом работодатель обязан письменно ознакомить мамочек с правом отказаться от перечисленной выше работы.

Неполное рабочее время

Женщинам, имеющим детей до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет, работодатель не вправе отказать в установлении неполного рабочего дня, смены или недели, если подано соответствующее заявление. Это прописано в ст. 93 ТК РФ. При этом оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объёма работ.

Отпуск

Право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в летнее или иное удобное время действующее законодательство предоставляет лишь отдельным категориям работников, в числе которых родители трёх и более детей до 18 лет (при условии, что младшему ребёнку нет 14 лет) или ребёнка-инвалида до 18 лет. Могут воспользоваться отпуском не по графику также мамы, ухаживающие за ребёнком до трёх лет (им разрешено присоединить свой очередной оплачиваемый отпуск к декретному). В этом же списке – работники, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев.