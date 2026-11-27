С 27 по 30 ноября благотворительный фонд «Уфимский хоспис» проведёт акцию, которая предлагает жителям республики превратить четыре дня распродаж в четыре дня добрых поступков.

В дни больших распродаж — от Чёрной пятницы до Киберпонедельника — фонд предлагает жителям Башкортостана задуматься об осознанном потреблении и направить стоимость одной необязательной покупки на благотворительность.

В этом году собранные средства будут направлены на программу «Хоспис на дому», в рамках которой фонд помогает детям и взрослым с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями по всей республике.

Ежедневно фонд передаёт подопечным специализированное питание, подгузники, пелёнки, средства ухода и медицинские расходные материалы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. И это без учёта медицинского оборудования. Таким образом, четыре дня обеспечения подопечных необходимыми товарами обходятся фонду в среднем в 50 тысяч рублей.

К участию в акции фонд приглашает жителей Башкортостана, а также известных блогеров и медийных личностей. Они могут открыть личные благотворительные сборы на платформе «Традиция помогать» и вместе со своими подписчиками и друзьями собрать средства на четыре дня помощи подопечным.

Также открыт общий сбор, к которому может присоединиться каждый желающий.

В 2025 году благодаря поддержке жителей республики и блогеров фонду удалось закрыть благотворительный сбор на 120 тысяч рублей менее чем за неделю. Проект вошёл в шорт-лист премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Приволжье».

Символом акции вновь стала Мистика — чёрная кошка, которая живёт в Уфимском хосписе и радует его пациентов.

Организаторы подчёркивают: участие в акции не требует больших затрат. Даже небольшое пожертвование может стать частью значительной помощи, если объединится много людей.

Поддержать акцию можно с 27 по 30 ноября на благотворительной платформе «Традиция помогать».

Справка о фонде

Благотворительный фонд «Уфимский хоспис» оказывает помощь детям и взрослым с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями и их близким. Фонд обеспечивает подопечных медицинским оборудованием, специализированным питанием, средствами ухода и расходными материалами, оказывает психологическую и социальную поддержку. Вся помощь предоставляется бесплатно.