Как информирует 1obl.ru, на щетке, использовавшейся во время болезни, сохраняются вирусы и микробы, способные долго оставаться жизнеспособными. Если не заменить ее после выздоровления, можно вскоре заболеть снова.
Новая щетка требуется при исчезновении симптомов любого заболевания — будь то простуда, герпес, стрептококковая или иная инфекция.
При отсутствии же проблем со здоровьем стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца, даже если она выглядит пригодной.
Ранее стоматолог из Уфы поделилась эффективными способами чистки зубов у детей.
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