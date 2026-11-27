Как информирует 1obl.ru, на щетке, использовавшейся во время болезни, сохраняются вирусы и микробы, способные долго оставаться жизнеспособными. Если не заменить ее после выздоровления, можно вскоре заболеть снова.

Новая щетка требуется при исчезновении симптомов любого заболевания — будь то простуда, герпес, стрептококковая или иная инфекция.

При отсутствии же проблем со здоровьем стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца, даже если она выглядит пригодной.

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