Стерлитамакский нефтехимический завод наградили званием дипломант федерального этапа конкурса «100 лучших товаров» за высокое качество изопренового каучука марки СКИ-3С. В конкурсе учитывались отзывы потребителей, объёмы реализации, инновационный подход, работа в области импортозамещения и внедрение международных стандартов менеджмента качества.
«Награда — знак доверия потребителей и подтверждение высокого качества нашей продукции. СКИ‑3С закрепил репутацию надёжного материала для важнейших отраслей. Это мотивирует нас совершенствовать производственные процессы и укреплять позиции на рынке», - отметила Светлана Финогентова, начальник управления качества АО «СНХЗ».
Присуждение предприятию звания дипломанта федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» свидетельствует о соответствии изопренового каучука марки СКИ-3С требованиям ключевых промышленных отраслей. Награда основана на оценке потребительских отзывов, объёмов реализации, инновационного подхода, работы в области импортозамещения и внедрения международных стандартов менеджмента качества. Право маркировать продукцию знаком «100 лучших товаров России» подтверждает её востребованность в шинной и резинотехнической промышленности.
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