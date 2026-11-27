Стерлитамакский нефтехимический завод наградили званием дипломант федерального этапа конкурса «100 лучших товаров» за высокое качество изопренового каучука марки СКИ-3С. В конкурсе учитывались отзывы потребителей, объёмы реализации, инновационный подход, работа в области импортозамещения и внедрение международных стандартов менеджмента качества.

«Награда — знак доверия потребителей и подтверждение высокого качества нашей продукции. СКИ‑3С закрепил репутацию надёжного материала для важнейших отраслей. Это мотивирует нас совершенствовать производственные процессы и укреплять позиции на рынке», - отметила Светлана Финогентова, начальник управления качества АО «СНХЗ».

Присуждение предприятию звания дипломанта федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» свидетельствует о соответствии изопренового каучука марки СКИ-3С требованиям ключевых промышленных отраслей. Награда основана на оценке потребительских отзывов, объёмов реализации, инновационного подхода, работы в области импортозамещения и внедрения международных стандартов менеджмента качества. Право маркировать продукцию знаком «100 лучших товаров России» подтверждает её востребованность в шинной и резинотехнической промышленности.