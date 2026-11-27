По итогам региональных этапов и полуфинала конкурса в финал вышли 30 лучших студентов из 20 субъектов РФ.
Честь Республики Башкортостан защищает студентка 4-го курса института права УУНиТ Аделя Галяутдинова – обладательница Гран-при «Этно Краса Башкортостана – 2026», призер интеллектуальных и спортивных соревнований, прошедшая обучение в Пекинском технологическом институте и стажировку в Верховном суде РБ.
Торжественное открытие конкурса прошло в Тверском государственном университете. В первый день участники погрузились в ключевые смыслы проекта, познакомились друг с другом, посетили экскурсию по городу и провели патриотическую акцию «Мы — Россия» у мемориала «Огонь вечной Славы» с возложением цветов и раскрытием флага РФ под государственный гимн. Впереди у конкурсантов интеллектуальный, спортивный, творческий этапы и участие в различных акциях.
Имена новых Мисс и Мистера студенчества России назовут на гранд-финале конкурса, который состоится 30 ноября на сцене Тверского драматического театра.
Организаторами конкурса являются: Российский союз молодежи, АНО «Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности» и Тверской государственный университет при поддержке «Ассамблеи народов России» и правительства Тверской области.
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