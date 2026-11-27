С начала года на вокзалах Куйбышевской железной дороги, в том числе в Башкирии, пассажирам вернули более 5 тысяч вещей, чаще всего это документы, гаджеты, одежда, аксессуары. В башкирском филиале напомнили порядок действий.
Чтобы отыскать забытую в поезде вещь, нужно заполнить заявку на сайте в разделе «РЖД Пассажирам/Поиск забытых вещей». Указать в ней имя, номер билета, телефон и некоторые другие данные. Также придётся дать описание потерянного и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.
Если вещи были потеряны на территории вокзала, заявку можно подать по телефону 8-800-775-00-00 или по адресу: info@rzd.ru
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