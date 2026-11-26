27 ноября с 14 до 16 часов состоится «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (347) 272-37-31.

«Граждане могут сообщить о фактах несвоевременной выплаты заработной платы, нарушениях законодательства о занятости населения, об охране труда и производственном травматизме и иных нарушениях в этой сфере», — уточнили в прокуратуре Башкортостана.

Как ранее сообщил Башинформ, по данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае – июле 2026 года составила 1 962,5 тысячи человек.

Из них 1,935 млн или 98,6% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью. Остальные или 27,6 тысячи человек (1,4%) – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.