Напомним, в 2024 году известная российская певица Лариса Долина продала свою квартиру, позднее объявив, что совершила сделку под влиянием мошенников. Артистка отсудила жилплощадь обратно, однако деньги покупательнице тогда не вернула.

Ранее адвокат из Башкирии дала совет, как не стать жертвой «эффекта Долиной».