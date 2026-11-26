Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» сообщила президент Нотариальной палаты республики Ирина Сухова.
«Ажиотаж был серьезный, и „эффект Долиной“ серьезно „качнул“ рынок недвижимости, в том числе и нотариусов. Стало больше обращений к нотариусам за оформлением сделок, даже в тех случаях, когда обязательная нотариальная форма не предусмотрена. Люди стали чаще осознавать последствия», — поделилась Ирина Сухова.
По ее словам, в столице Башкирии тоже зафиксировали подобный инцидент.
«В Уфе тоже есть своя „Лариса Долина“ — был аналогичный случай, когда была совершена нотариальная форма сделки, и после перехода прав продавец признался, что находился под влиянием мошенников. До сих пор идут судебные разбирательства, но, я думаю, в итоге будут приняты объективные решения и защищены права всех участников подобных сделок», — отметила Сухова.
Напомним, в 2024 году известная российская певица Лариса Долина продала свою квартиру, позднее объявив, что совершила сделку под влиянием мошенников. Артистка отсудила жилплощадь обратно, однако деньги покупательнице тогда не вернула.
Ранее адвокат из Башкирии дала совет, как не стать жертвой «эффекта Долиной».
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