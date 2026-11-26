В Уфе состоялось торжественное чествование многодетных семей и матерей, посвященное предстоящему Дню матери. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил женщинам государственные награды России и республики за заслуги в воспитании детей.

Награды получили семьи, ставшие примером верности традициям и родительского долга.

Орденом «Родительская слава» награждены супруги Березовские из города Октябрьского (воспитывают 8 детей), Матвеевы из Белебеевского района (7 детей) и Шаяхметовы из Баймакского района, воспитывающие 18 детей, из которых 10 приемных. Медалью ордена «Родительская слава» отмечена семья Бахрамовых из Бакалинского района, воспитывающая 12 детей.

Медалью «Родительская доблесть» награждены Зиля Андрющенко из Уфы, воспитывающая пятерых детей после гибели супруга – героя СВО, и Юлия Бочарова из Белорецкого района — мать Героя России Владислава Бочарова. Также этой госнаградой отмечены семьи Мартыновых из Аургазинского района (7 детей), Мустафиных из Уфы (7 детей), Фатхинуровых из Бирского района (10 детей).

Медаль «Материнская слава» получили женщины, родившие и воспитывающие 5 детей, — Ильвира Галиева из Давлекановского района, Светлана Ильгильдина из Куюргазинского, Оксана Манаева из Калтасинского, Разиля Фахертдинова из Кушнаренковского, Алёна Шаймарданова из Мишкинского, Инера Япарова из Уфимского районов.