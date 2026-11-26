В Уфе состоялось торжественное чествование многодетных семей и матерей, посвященное предстоящему Дню матери. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил женщинам государственные награды России и республики за заслуги в воспитании детей.
Награды получили семьи, ставшие примером верности традициям и родительского долга.
Орденом «Родительская слава» награждены супруги Березовские из города Октябрьского (воспитывают 8 детей), Матвеевы из Белебеевского района (7 детей) и Шаяхметовы из Баймакского района, воспитывающие 18 детей, из которых 10 приемных. Медалью ордена «Родительская слава» отмечена семья Бахрамовых из Бакалинского района, воспитывающая 12 детей.
Медалью «Родительская доблесть» награждены Зиля Андрющенко из Уфы, воспитывающая пятерых детей после гибели супруга – героя СВО, и Юлия Бочарова из Белорецкого района — мать Героя России Владислава Бочарова. Также этой госнаградой отмечены семьи Мартыновых из Аургазинского района (7 детей), Мустафиных из Уфы (7 детей), Фатхинуровых из Бирского района (10 детей).
Медаль «Материнская слава» получили женщины, родившие и воспитывающие 5 детей, — Ильвира Галиева из Давлекановского района, Светлана Ильгильдина из Куюргазинского, Оксана Манаева из Калтасинского, Разиля Фахертдинова из Кушнаренковского, Алёна Шаймарданова из Мишкинского, Инера Япарова из Уфимского районов.
Обращаясь к собравшимся, Радий Хабиров подчеркнул особую значимость материнского труда:
«Для всех нас нет никого дороже наших мам, и нет ничего сильнее материнской любви. С первых дней и на протяжении всей жизни мамы окружают нас заботой, помогают поверить в себя и поддерживают в самые трудные минуты».
Руководитель региона отметил положительную динамику демографических показателей. Сегодня в Башкортостане проживает более 76 тысяч многодетных семей, за последние пять лет их число увеличилось почти на треть. Особое внимание уделяется высшей государственной награде. В республике насчитывается 17 обладательниц почетного звания «Мать-героиня», в этом году его присвоили еще пяти женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.
Глава республики поблагодарил семьи, чей пример вдохновляет жителей региона. В семье Ирины Рафаэловны и Газиза Ильгизовича Шаяхметовых — 18 приемных детей. Один из сыновей, Кирилл, с честью выполняет воинский долг в зоне специальной военной операции. Семья Ильзиды Рафаиловны и Радика Касимовича Бахрамовых воспитывает 12 родных и приемных детей. Семья Зухры Шамсуновны и Олега Васильевича Березовских, несмотря на ограничения по здоровью, воспитывает восьмерых детей.
Особую благодарность Радий Хабиров выразил матерям и женам участников специальной военной операции, отметив мужество женщин, воспитывающих Героев России и защитников Отечества.
В Год большой и дружной семьи Башкортостан продолжает укреплять инфраструктуру детства, традиционные семейные ценности, повышать качество жизни семей, отметил Глава республики. В регионе действуют более 50 мер поддержки семей с детьми. Активно строятся современные школы, детские сады, поликлиники и перинатальные центры.
На особом контроле находится адресная помощь семьям военнослужащих, защищающих Родину.
«Мы будем стараться делать ещё больше, чтобы помощь семьям была доступной и действенной. Пока наши бойцы мужественно защищают Отечество, их близким оказывается необходимая поддержка», — заверил Радий Хабиров.
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