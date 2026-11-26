Приказом министра внутренних дел по Башкортостану подполковника полиции Ильгиза Избаева назначили на должность начальника отдела МВД России по Сибаю.

По данным администрации Сибая, Ильгиз Избаев окончил школу милиции МВД России в Нижнем Тагиле. Службу в органах внутренних дел начал в должности участкового уполномоченного милиции, где проработал полтора года.

В дальнейшем его служебная деятельность была связана с оперативно-розыскной работой, в том числе с противодействием экстремизму и терроризму. Работал в управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел по РБ. В отделе МВД России по городу Сибаю служит с 2021 года.