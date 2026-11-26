За четыре года в Приволжском федеральном округе на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) модернизировали 639 объектов ЖКХ и больше 629 километров инженерных сетей.
В Башкортостане обновили 38 объектов — больше, чем в других регионах округа, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий. Для сравнения: в Пермском крае — 25, в Нижегородской области — 24.
В республике запустили 21 котельную, восемь автономных источников тепла, насосные станции, очистные сооружения, а также водозабор и резервуар чистой воды в селе Верхние Татышлы. По протяженности новых сетей Башкирия также впереди — 153,7 км.
Программу модернизации коммунального хозяйства за счет средств ФНБ курирует Минстрой России, оператор — Фонд развития территорий.
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