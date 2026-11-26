С 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки изменились: для Башкортостана ставка и лимит зависят от количества детей, срок субсидирования сокращён до 15 лет. Для семей с одним или двумя детьми первоначальный взнос выходит на первый план. Трейд-ин от ГК крупнейшего застройщика республики «Первый Трест» позволяет превратить старую квартиру в источник средств для новой. По программе компания берёт на себя продажу старой квартиры, а вырученные средства идут в зачёт стоимости нового жилья в ЖК компании. Клиенту не нужно искать риелтора, организовывать показы и опасаться, что выбранная новостройка уйдёт или подорожает.

«Трейд-ин — мост между старой и новой квартирой. Мы выстраиваем его так, чтобы клиент не чувствовал разрыва в сроках и финансовой неопределённости. Человек приходит улучшить жилищные условия, а технические и юридические сложности берём на себя мы», — комментирует руководитель отдела трейд-ин ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.

Ключевая проблема, которую решает трейд-ин «Первого Треста» в 2026 году, — разрыв между стоимостью старого жилья и суммой, доступной по семейной ипотеке. Если для семьи с одним ребёнком лимит кредита составляет 6 млн рублей, а новая квартира стоит 8–9 млн, разницу нужно закрывать своими средствами. Продажа старой квартиры через трейд-ин позволяет сделать это без потребительского кредита и без ожидания, пока вторичка найдёт покупателя на открытом рынке.

Как устроена программа? Клиент выбирает квартиру в любом ЖК компании, где есть свободные квартиры от застройщика. Оценщик проводит экспертизу старого жилья, затем заключается договор и бронируется новая квартира с фиксацией цены до двух месяцев. В этот срок специалисты отдела трейд-ин занимаются продажей: реклама, показы, переговоры, сбор документов. Когда покупатель найден, юристы готовят обе сделки, и продажа старой и покупка новой квартиры проходят в один день в режиме «одного окна».

Для клиента услуга продажи старого жилья бесплатна при покупке квартиры от застройщика. Дополнительно участник трейд-ин получает скидку 2% на новую квартиру. Продажей объекта занимается профессиональная команда: размещает рекламные объявления, организует и проводит показы, ведёт переговоры с покупателями, полностью проверяет документы. Клиентам не нужно отвлекаться от работы, отвечать на звонки и тратить выходные на просмотры.

«Самое ценное, что мы даём клиенту, — время и спокойствие. Пока мы проводим показы и ведём переговоры, человек работает, занимается детьми, планирует переезд. А мы ведём сделку от первого объявления до ключей от новой квартиры», — отмечает эксперт.

Программа принимает стандартные квартиры, комнаты, квартиры с обременением и купленные с участием материнского капитала. Комиссию за оценку и расходы на рекламу клиент не платит. Программа распространяется на ЖК компании, где есть квартиры от застройщика. Среди актуальных проектов — «Новатор», «8 Небо». В портфеле компании также «Grand&Grand», «Атлантис», «Гранд Авеню», «Урбаника» и другие. Трейд-ин работает на строящиеся и уже сданные дома.