Специалисты аналитической лаборатории и инспекторский состав министерства природопользования и экологии РБ провели мониторинг качества атмосферного воздуха в Туймазинском районе с использованием передвижной экологической лаборатории.

В ходе исследования были отобраны пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ, включая бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород.

«По результатам проведённых отборов проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Башинформ информировал о том, что сегодня утром в Туймазинском районе отбили атаку беспилотников. Обломки упали на территории промзоны. Возникло возгорание. Обошлось без погибших и пострадавших.