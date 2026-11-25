Администрация Уфы приняла постановление, которое регулирует, как родители смогут получить сертификат на место в частном детском саду или у индивидуального предпринимателя, который присматривает за дошкольниками.
Сертификат даёт право на место в частной дошкольной организации или у ИП, работающего по программам дошкольного образования и присмотра за детьми. Постановление также утверждает форму самого сертификата и признаёт утратившими силу прежние аналогичные акты администрации.
Новый порядок приводит городские правила в соответствие с федеральным и республиканским законодательством — в частности, с законом «Об образовании» и постановлением правительства Башкирии о сертификатах на места в частных детсадах.
Ранее в Уфе сообщили о развитии системы детских садов.
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