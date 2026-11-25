В Уфе в течение месяца — с 25 ноября по 25 декабря, запланированы ремонтные работы на коммунальных сетях возле дома №14 по улице Обской.

В мэрии автомобилистов предупреждают, что возле этого дома будет перекрыта одна полоса проезжей части по чётной стороне.