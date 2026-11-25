При регулярных платежах за товары и услуги из-за рубежа комиссия и наценка на курсе усложняют бизнесу планирование бюджета и существенно снижают маржу. А7 предлагает другой подход к проведению трансграничных платежей. До 28 февраля 2027 года платеж в любую точку мира с А7 стоит 1 рубль – при условии приобретения векселя А7 на срок от 31 дня.

Какая выгода для бизнеса:

Прозрачный курс: конвертация валютного платежа по курсу Банка России, сумма известна заранее;

Без скрытых комиссий: международный перевод – за 1 рубль;

Дополнительный доход: начисленные по векселю проценты выплачиваются клиенту;

Валюты в доступе: USD, EUR, AED, CNY, другие – по запросу.

Условия акции – на сайте a7-agent.ru

Подробности – на сайте