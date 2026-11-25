Бывший и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артём Ковшов в своих соцсетях сообщил о завершении работы в ведомстве.
«Сегодня для меня особенный день. В сфере строительства я проработал девять лет и три месяца, это большая часть моей профессиональной жизни. За эти годы было очень многое — обманутые дольщики, ковид, начало СВО, совершенно новые условия, в которых пришлось работать всей стране и всей нашей отрасли», – поделился он.
Экс-глава строительной сферы выразил благодарность руководству республики, коллегам, семье.
«Сегодня одна большая глава моей жизни заканчивается. Я ухожу с огромной благодарностью к людям, с которыми прошёл этот путь, и с уважением к строительной отрасли Башкортостана, частью которой был и остаюсь. Жизнь на этом, конечно, не заканчивается — закрывается одна книга и открывается следующая», — написал Артём Ковшов в прощальном посте.
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