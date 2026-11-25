Башкортостан вошел в тройку лучших регионов России по программе социальной догазификации.

С 2021 года к газу уже подключили более 80 тысяч домов в 2383 населенных пунктах, а общий уровень обеспеченности сетевым газом в республике достиг 87,6%, сообщили на заседании регионального штаба по газификации под руководством Главы республики Радия Хабирова. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции — им выдали 1961 сертификат на бесплатное подключение.

Газ пришел не только в жилые дома, но и в социальную сферу. К сетям подключили восемь медицинских и образовательных организаций. Продолжается работа и в садовых товариществах, где в программе участвуют 433 СНТ.

Готовность к зиме составила 100%, отопление подали вовремя, отметил руководитель республики. В этом году сети проложили к населенным пунктам – селам Узунларово, Айтмембетово, Азово в Архангельском районе, Новоельдяково, Даутларово Бураевского района, деревням Базанчатово и Улу-Елга Аскинского района, деревне Ромадановка и новому микрорайону в деревне Корнеевка Мелеузовского района, деревням Старобедеево и Старобирючево Нуримановского района, деревне Знаменка Куюргазинского района.

На заседании штаба Радий Хабиров поблагодарил «Газпром» за стабильное газоснабжение и пассивную защиту объектов. Представители компании, в свою очередь, отметили плодотворное сотрудничество и поделились планами на 2026–2030 годы. Будет построено 34 межпоселковых газопровода, один газопровод-отвод и проведена реконструкция ГРС, что позволит подвести газ еще к 61 населенному пункту и достичь 100-процентной технически возможной газификации республики.