В Уфе на улице Гафури в пострадавшем от атаки БПЛА доме завершили ремонт. Строители восстановили повреждённые квартиры, провели отделку фасада, сообщил глава Ленинского района Олег Котов.
По его словам, сегодня на объекте началась передача квартир собственникам.
Напомним, утром 2 апреля была совершена террористическая атака БПЛА на Уфу. Как сообщил Глава Башкирии, обломки одного аппарата упали в промзоне, еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури.
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