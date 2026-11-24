1 декабря благотворительная платформа «Совкомбанк про добро» присоединится к международной акции #ЩедрыйВторник. В этот день Совкомбанк увеличит пожертвования пользователей до 5 раз с помощью добробаллов, а также проведёт голосование, по итогам которого пять фондов получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов. Всего на поддержку благотворительных проектов в рамках акции банк направит 15 миллионов рублей.

Обычно пожертвования на платформе «Совкомбанк про добро» можно увеличить до 3 раз с помощью добробаллов, но в Щедрый вторник с 09:00 по московскому времени будет действовать повышенный коэффициент — до ×5. Это значит, что в рамках акции фонды-партнёры смогут получить до пяти раз больше поддержки благодаря пожертвованиям пользователей и софинансированию Совкомбанка. На софинансирование пожертвований пользователей банк выделит 10 миллионов рублей.

Помимо увеличения пожертвований, пользователи смогут поддержать добробаллами фонды в специальном голосовании. Пять организаций, набравших больше всего голосов, получат от Совкомбанка по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов. Добробаллы, отданные за фонды, не вошедшие в пятёрку победителей, вернутся пользователям после завершения акции — их можно будет использовать для новых пожертвований на платформе.

Как принять участие? 1 декабря необходимо войти на платформу «Совкомбанк про добро» или зарегистрироваться по номеру телефона. Новые пользователи получат 500 приветственных добробаллов.

Затем следует выбрать благотворительный сбор и сделать пожертвование. На платформе представлено более 420 проверенных благотворительных организаций, помогающих детям, взрослым, пожилым людям, людям с тяжёлыми заболеваниями, животным и природе.

Финальный шаг – принять участие в голосовании и поддержать добробаллами один или несколько фондов. Все собранные средства направляются напрямую фондам-партнёрам, а результаты завершённых сборов публикуются в открытом доступе.