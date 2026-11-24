По информации tmn.aif.ru, квартира была приобретена супругами в браке с привлечением господдержки. Впоследствии имущество уже разделили и определили доли собственников. Женщина обратилась в суд в интересах несовершеннолетних детей с требованием пересмотреть распределение.

Суд пояснил, что право на долю за счет маткапитала имеют родители и дети, являвшиеся членами семьи на момент использования средств. Поскольку один из детей родился позже, оснований для выделения ему доли нет. Иск оставлен без удовлетворения, решение вступило в законную силу.

Ранее минтруд России назвал размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году.