По информации tmn.aif.ru, квартира была приобретена супругами в браке с привлечением господдержки. Впоследствии имущество уже разделили и определили доли собственников. Женщина обратилась в суд в интересах несовершеннолетних детей с требованием пересмотреть распределение.
Суд пояснил, что право на долю за счет маткапитала имеют родители и дети, являвшиеся членами семьи на момент использования средств. Поскольку один из детей родился позже, оснований для выделения ему доли нет. Иск оставлен без удовлетворения, решение вступило в законную силу.
Ранее минтруд России назвал размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году.
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