В Туймазах в четверг, 26 ноября, планируется полное закрытие движения по Восточному путепроводу на улице Фабричной. На объекте нужно провести ремонт. Время закрытия — с 10 до 21 часа. Время открытия движения ориентировочное и может измениться, отметили в мэрии.

Водителей просят спланировать альтернативный маршрут.