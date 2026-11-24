В Башкирии подвели итоги реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. Соответствующее постановление подписал Глава республики Радий Хабиров.

Как следует из документа, в программу включены 23 муниципалитета республики. Общий объем финансирования составил 1,75 млрд рублей. Из них 1,38 млрд рублей выделено Фондом содействия реформированию ЖКХ, 89,8 млн рублей — из бюджета РБ, 278,5 млн рублей — из муниципального бюджета. В результате реализации программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов построено и приобретено 37957,92 квадратных метров жилплощади. Новое жилье получили 2536 человек. Объем сноса аварийных домов составил 35907,40 квадратных метров.

Всего с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ переселены 125 многоквартирных домов общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.

Ранее Башинформ сообщал, что до конца 2026 года из аварийного жилья переселят около 400 жителей Башкирии.