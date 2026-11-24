Первоначальные формулировки лишали регионы такой возможности. На проблему обратила внимание директор Агентства социальной информации, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова во время дискуссии на форуме «Технологии Добра». Пленарную сессию модерировал основатель и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
После форума положения повторно проработали совместно с Правительством и депутатами. Уже на следующий день коллизию устранили во втором чтении поправок, рассказал Журавлев.
«Право регионов устанавливать пониженные ставки по УСН для НКО сохранили», — написал сенатор. Он выразил уверенность, что Совет Федерации поддержит решение.
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