Первоначальные формулировки лишали регионы такой возможности. На проблему обратила внимание директор Агентства социальной информации, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова во время дискуссии на форуме «Технологии Добра». Пленарную сессию модерировал основатель и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

После форума положения повторно проработали совместно с Правительством и депутатами. Уже на следующий день коллизию устранили во втором чтении поправок, рассказал Журавлев.

«Право регионов устанавливать пониженные ставки по УСН для НКО сохранили», — написал сенатор. Он выразил уверенность, что Совет Федерации поддержит решение.