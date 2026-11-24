В Москве прошёл третий ежегодный форум «Технологии Добра», организованный Совкомбанком и Фондом «Сколково». Мероприятие объединило более 7,8 тыс. гостей. В рамках деловой программы состоялось более 20 сессий с участием свыше 140 спикеров. Представители государства, бизнеса и некоммерческого сектора обсудили, как цифровые инструменты и искусственный интеллект помогают НКО упрощать повседневную работу, привлекать ресурсы и развивать социальные инициативы. Завершился форум вручением премии «Технологии Добра».

Ключевой темой форума стал «Новый ракурс благотворительности». Участники обсудили, как цифровые решения помогают НКО сокращать административные расходы и масштабировать социальные проекты. Одним из примеров такого подхода стала платформа «Технологии Добра», которую Совкомбанк развивает совместно с Фондом «Сколково». На ней некоммерческим организациям доступны 48 бесплатных продуктов и сервисов — от банковского обслуживания и технической поддержки до инструментов автоматизации рабочих процессов. По представленным на форуме данным, в 2026 году каждый рубль, вложенный Совкомбанком и партнёрами в развитие проекта, приносит 24 рубля пользы НКО.

«Главный ресурс некоммерческого сектора — люди. Даже успешным фондам, которые умеют привлекать средства на проекты, не всегда хватает ресурсов на развитие команды и повседневную организационную работу. Наша задача — с помощью технологий снизить административную нагрузку, чтобы сотрудники НКО могли больше времени уделять привлечению средств и помощи людям. Для нас важно, чтобы возможностями платформы “Технологии Добра” пользовались организации по всей стране, в том числе небольшие фонды в самых удалённых регионах. Не менее важно, чтобы диалог НКО, бизнеса и государства приводил к конкретным решениям. Так, обсуждение на форуме помогло сохранить в поправках к Налоговому кодексу право регионов устанавливать пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения для некоммерческих организаций. Это значимая мера поддержки, которая позволяет НКО направлять больше средств на свою основную деятельность», — отметил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.

Отдельное внимание уделили развитию благотворительности за пределами крупнейших городов. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что в регионе работают более 3,6 тыс. некоммерческих организаций, а каждый третий житель хотя бы раз участвовал в социальных инициативах. По его словам, важно, чтобы благотворительные проекты развивались не только в региональной столице, но и в других городах и населённых пунктах края.

Одним из самых заметных событий деловой программы стала звёздная сессия, посвящённая роли известных людей в благотворительности. В дискуссии приняли участие телеведущая и основатель благотворительного фонда «Фонарик» Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист России Владимир Вдовиченков и чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Вместе с модератором, шеф-редактором телеканала РБК Кириллом Токаревым, спикеры обсудили, как публичность помогает привлекать внимание к социальным проблемам и превращать поддержку многомиллионной аудитории в реальные результаты.

Практические примеры применения цифровых решений представили лауреаты премии «Технологии Добра», церемония вручения которой состоялась в рамках форума. Награды за достижения в цифровизации некоммерческого сектора получили семь победителей — разработчики технологических решений, представители бизнеса и лидеры социальных инициатив.

Сразу в двух номинациях победили участники Фонда «Сколково». АНО «Центр помощи „Заступник“» получила награду «Цифровой старт» за развитие сервиса, который объединяет родителей и волонтёров для помощи детям в опасных ситуациях. Победителем в номинации «Вдохновляющее партнёрство» стала АНО «Одной Крови», разработавшая платформу для поиска доноров крови для собак и кошек.

«Сегодня порядка 10% участников Фонда „Сколково“ разрабатывают технологические решения для некоммерческого сектора. В этом году сразу два наших участника — „Заступник“ и „Одной Крови“ — стали победителями премии „Технологии Добра“. Для нас важно не только поддерживать такие разработки, но и помогать им находить практическое применение. Форум „Технологии Добра“ стал площадкой, которая объединяет НКО, бизнес и государство для решения ключевых вопросов развития благотворительности. Здесь технологические компании могут находить партнёров, лучше понимать потребности некоммерческого сектора и создавать решения, которые помогают социальным проектам развиваться и масштабироваться», — отметил Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково».

Специальной награды Фонда «Сколково» удостоился Дмитрий Иоффе, основатель АНБО «Чистые Игры» и создатель ИИ-сервиса, который помогает НКО анализировать грантовые заявки, выявлять слабые стороны и повышать качество подготовки проектов.

Победителем в номинации «Технологический партнёр НКО» стала «Лаборатория Касперского», предоставляющая благотворительным организациям решения для защиты цифровой инфраструктуры и данных. Награду «Амбассадор технологий» получила Мария Соловьёва, руководитель подпрограммы «ИИ в НКО» программы «Кухня НКО». «Добрый приз» платформы «Технологии Добра» вручили Михаилу Письменному, представителю ООО «Редермио», за помощь некоммерческим организациям во внедрении цифровых инструментов и искусственного интеллекта. Победителем народного голосования стала АНО «МАЛИНКИ», развивающая цифровые инструменты для людей с инвалидностью.